Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ı arayarak Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti
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Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ı arayarak Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti

Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ı arayarak Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı arayarak, Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı arayarak, Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı bugün telefonla arayarak Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Dendias da 29 Temmuz'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu Türkiye'deki orman yangınları için telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ı arayarak Yunanistan'daki yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti - Haberler
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