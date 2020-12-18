Son dakika haberleri! - Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Ahıska Türkleri ile buluştu
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Son dakika haberleri! - Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Ahıska Türkleri ile buluştu

18.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:39

Son dakika gelişmesine göre - Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Ahıska Türkleri ile buluştu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna ziyaretleri kapsamında Ahıska Türkleri ve Gagavuz soydaşları ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Ahıska Türkleri ile buluştu

KİEV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna ziyaretleri kapsamında Ahıska Türkleri ve Gagavuz soydaşları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına yönelik hazırlıkları ele almak amacıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dün akşam saatlerinde gelmişti.

Bakan Çavuşoğlu ve Akar, bugünkü temasları kapsamında Ukrayna Başbakanı Başbakanı Denis Şmihal tarafından kabul edildi. Bakan Çavuşoğlu ve Akar, daha sonra Ahıska Türkleri ile bir araya geldi. Bakan Akar ve Çavuşoğlu, Ahıska Türkleri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gagavuz soydaşları ile buluştu.

Çavuşoğlu ve Akar, Kiev ziyaretleri kapsamında mevkidaşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek 2+2 formatındaki toplantıya ve Ukrayna büyükelçiler toplantısına da katılacak.

Son dakika haberleri! - Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Ahıska Türkleri ile buluştu
Son dakika haberleri! - Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Ahıska Türkleri ile buluştu
Son dakika haberleri! - Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Ahıska Türkleri ile buluştu
Son dakika haberleri! - Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Ahıska Türkleri ile buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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