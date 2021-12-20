Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, V4 + Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 21 Aralık'ta Macaristan'da gerçekleştirilecek olan Vişegrad Grubu (V4) + Türkiye Dışişleri Bakanları 6'ncı Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Vişegrad Grubu (V4-Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya) + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı, 21 Aralık 2021 tarihinde dönem başkanı Macaristan'ın ev sahipliğinde Budapeşte'de gerçekleştirilecektir. Sayın Bakanımızın iştirak edeceği toplantıda, Afganistan ve göç konuları, Balkanlar'daki gelişmeler, Avrupa Birliği üyelik sürecimiz, V4-Türkiye ilişkileri ve Covid-19 sonrası hızlı ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak iş birliği olanakları ele alınacaktır. Sayın Bakanımız ziyaret vesilesiyle ayrıca muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecektir" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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