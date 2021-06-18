Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Eski Başbakanı ve eski Uluslararası Adalet Divanı üyesi Hasawne ile görüştü
Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ürdün Eski Başbakanı ve eski Uluslararası Adalet Divanı üyesi Awn Hasawne ile görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Ürdün Eski Başbakanı ve eski Uluslararası Adalet Divanı üyesi Awn Hasawne ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ürdün Eski Başbakanı ve eski Uluslararası Adalet Divanı üyesi Awn Hasawne ile görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Ürdün Eski Başbakanı ve eski Uluslararası Adalet Divanı üyesi Awn Hasawne ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı