Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Eski Başbakanı ve eski Uluslararası Adalet Divanı üyesi Hasawne ile görüştü

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ürdün Eski Başbakanı ve eski Uluslararası Adalet Divanı üyesi Awn Hasawne ile görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Ürdün Eski Başbakanı ve eski Uluslararası Adalet Divanı üyesi Awn Hasawne ile görüştü.