Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'da camide mahsur kalanlar için otobüsler bekliyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki bir camide mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için otobüslerin beklediğini belirterek, "Fakat şehir içinde çatışmalar devam ettiği için otobüsler giremiyor. bugün bu konuda bir mesafe katetmeyi düşünüyoruz" dedi.

Antalya Demokrasi Forumu'nun kapanış oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da bir camide bazı Türk vatandaşlarının mahsur kalması ve dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Savaş başlamadan önce hatta Rusya'nın tanıma kararından önce, 12 Şubat'ta vatandaşlarımızı özellikle Ukrayna'nın doğusundan ayrılmaları konusunda bizzat arayarak ve telefonda mesaj atarak uyarmıştık. 5 bin civarında dönen vatandaşlarımız oldu. Ayrılan vatandaşlarımız oldu. Savaşın başladığı günden bu yana 14 bin 480 vatandaşımızı tahliye ettik. Bunlardan 4 binden fazlası sınıra geldi kendi imkanlarıyla, sınırdan geçişlerini sağladık. Bizden habersiz sınırı geçenler de oldu. Bu bizim desteğimizle ve bizzat bizim tahliye ettiğimiz rakamları oluşturuyor. Dün akşam da yine 489 vatandaşımızı çatışmaların da olduğu bazı bölgelerden Herson, Harkiv dahil buralardan da vatandaşlarımızı tahliye ettik. Yine bakanlığımızda Kovid salgını başladıktan sonra koordinasyon ve destek merkezi kurduk. Konsolosluk Genel Müdürlüğü ve tüm bakanlıklardan da arkadaşlarımızdan da ekipleri oluşturduk. Pandemide 165'e yakın ülkeden 100 bin vatandaşımızı tahliye etmiştik" dedi.

Dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede özellikle o günkü toplantı için teşekkür ettikten sonra, Kuleba'yı da aradığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Lavrov'a hem teşekkür ettim, hem de o gün görüştüğümüz gibi Mariupol'da vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedim. Çünkü çatışmalar devam ediyor. Biz birkaç gündür oraya otobüslerimizi gönderiyoruz. Fakat şehir içinde çatışmalar devam ettiği için otobüsler giremiyor. Dün akşam üstü de baya çaba sarfetti arkadaşlarımız, biz de katıldık, mümkün olmadı. Bugün vatandaşlarımızı oradan tahliye etmek için gerekli çalışmalarımızı devam ettirdik. Dünden beri otobüslerimiz zaten orada bekliyor. Tabi burada sıkıntı cep telefonu kullanılamadığı ve çatışmalar devam ettiği için, biz orada beklesek bile vatandaşlarımızı nasıl getireceğiz. Ama bugün bu konuda bir mesafe katetmeyi düşünüyoruz. Bu tahliyeyi de yaptıktan sonra tek tük farklı şehirlerde kalmayı düşünenler de vardır herhalde. Vatandaşlarımızın tahmin ediyorum yüzde 90'dan fazlasını tahliye etmiş olacağız. Bazen bu rakamlar değişiyor, bazen dönmek istemeyenler sonra dönmek istediğini söylüyor. Ama bizim görevimiz de sağ salim vatandaşlarımızı ülkemize getirmek. Vatandaşlarımızın tahmin ediyorum ki; yüzde 99'dan fazlasını tahliye etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.