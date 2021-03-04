Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgız Cumhuriyeti'ne gidecek

Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgız Cumhuriyeti'ne gidecekDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5-10 Mart tarihlerinde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgız Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgız Cumhuriyeti'ne gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5-10 Mart tarihlerinde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgız Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımızın, ziyaretleri çerçevesinde, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Ulukbek Maripov ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov ile görüşmesi, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu ikinci ve Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu beşinci toplantılarının düzenlenmesi, ayrıca Semerkant Başkonsolosluğumuzun resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ziyaretler vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ