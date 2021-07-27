Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı el-Cerendi ile telefonda görüştü

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi'ye Türkiye'nin Tunus halkına desteğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi'ye Türkiye'nin Tunus halkına desteğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı el-Cerendi ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, görüşmede, Türkiye'nin Tunus'un istikrarı ile huzuruna verdiği önemi ve Tunus halkına olan desteğini vurguladı.

Tunus'ta ne oldu?

Tunus'ta, 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protesto gösterileri yapılmış, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere, parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Kays Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu belirterek, bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı