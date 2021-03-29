Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile iş birliği mutabakat zaptını imzaladı
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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile iş birliği mutabakat zaptını imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile 2021-2023 dönemini kapsayan iş birliği programı ve protokol konularında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile 2021-2023 dönemini kapsayan iş birliği programı ve protokol konularında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile iş birliği mutabakat zaptını imzaladı
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile iş birliği mutabakat zaptını imzaladı
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile iş birliği mutabakat zaptını imzaladı
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile iş birliği mutabakat zaptını imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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