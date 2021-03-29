Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Muhriddin ile iş birliği mutabakat zaptını imzaladı

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Son dakika gündem haberi... Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile 2021-2023 dönemini kapsayan iş birliği programı ve protokol konularında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistanlı mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile 2021-2023 dönemini kapsayan iş birliği programı ve protokol konularında iş birliği mutabakat zaptını imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı