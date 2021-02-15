Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar"
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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar"

15.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:42
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu:

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Çavuşoğlu: "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar"

Bakan Çavuşoğlu: "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar"

Kaynak: Anadolu Ajansı

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