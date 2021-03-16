Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: (Slovak Bakan Korcok ile görüşme) "İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık.
16.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:23
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: (Slovak Bakan Korcok ile görüşme) "İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık.
Bakan Çavuşoğlu: (Slovak Bakan Korcok ile görüşme) "İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık. Özellikle ekonomik ilişkilerimize önem veriyoruz. Bu kapsamda ticari ilişkilerimiz 1 buçuk milyar doları geçti, burada 5 milyarı hedefliyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı