Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: (Slovak Bakan Korcok ile görüşme) "İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık.

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: (Slovak Bakan Korcok ile görüşme) "İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık.

Bakan Çavuşoğlu: (Slovak Bakan Korcok ile görüşme) "İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık. Özellikle ekonomik ilişkilerimize önem veriyoruz. Bu kapsamda ticari ilişkilerimiz 1 buçuk milyar doları geçti, burada 5 milyarı hedefliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı