Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: (Slovak Bakan Korcok ile görüşme) "İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık.
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: (Slovak Bakan Korcok ile görüşme) "İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık.

16.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:23
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: (Slovak Bakan Korcok ile görüşme)

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: (Slovak Bakan Korcok ile görüşme) "İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık.

Bakan Çavuşoğlu: (Slovak Bakan Korcok ile görüşme) "İlişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık. Özellikle ekonomik ilişkilerimize önem veriyoruz. Bu kapsamda ticari ilişkilerimiz 1 buçuk milyar doları geçti, burada 5 milyarı hedefliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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