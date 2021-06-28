Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan ile görüştü
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Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan ile görüştü

Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika habere göre İtalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüştü.

İtalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile ikili ilişkilerimizi, bölgesel meseleleri ve aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunu ele aldık" ifadelerini kullandı.


Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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