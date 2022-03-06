Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü - Haberler

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Rusya ve Ukraynalı mevkidaşları ile görüştü

Edinilen son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la, devam etmekte olan krizin sona erdirilmesi ele alınarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştüğü hususların takibi yapılmıştır. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'yla ise Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Dmitro Kuleb, Rusya, Politika, Haberler

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