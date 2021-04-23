Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ÖZELLİKLE AFGANİSTAN BARIŞ SÜRECİNİ GÖRÜŞTÜK (1)
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Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ÖZELLİKLE AFGANİSTAN BARIŞ SÜRECİNİ GÖRÜŞTÜK (1)

Son dakika... BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ÖZELLİKLE AFGANİSTAN BARIŞ SÜRECİNİ GÖRÜŞTÜK (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünkü üçlü toplantımızda bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisi ve halklarımızın refahı için üçlü işbirliği imkanlarını görüştük" dedi.

İstanbul DHA - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugünkü üçlü toplantımızda bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisi ve halklarımızın refahı için üçlü işbirliği imkanlarını görüştük" dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Kardeşim Hanif'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum kendisi sağlık sorunları nedeniyle otel odasından online olarak bize katılıyorlar. Bildiğiniz gibi, Afganistan ve Pakistan halkı bizim için kardeş ülkeler ve halklardır. Gönlümüzde özel yerleri vardır. ve tarihten gelen güçlü bağlarımız mevcuttur. Bugünkü üçlü toplantımızda bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisi ve halklarımızın refahı için üçlü işbirliği imkanlarını görüştük" dedi.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DE BARIŞ ÇABALARIMIZ SÜRECEK"

"Özellikle Afganistan barış sürecini görüştük" diyen Mevlüt Çavuşoğlu, "BM ve Katar ile birlikte Doha sürecini desteklemek için İstanbul Konferansı'na ev sahipliği yapacaktık. Malumunuz ilgili taraflar ile istişare ile bu konferans ramazan sonrasına ertelemiş bulunuyoruz ve eş düzenleyiciler olarak tüm taraflarla içerikli bir müzakereyi sürdürüyoruz. İstanbul'da yapılacak konferans ile ilgili bugün üçlü düzeyde görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de barış çabalarımız, Afganistanlı kardeşlerimize desteğimiz de güçlü bir şekilde sürecek. Ayrıca bugünkü görüşmelerimizde terörizm ile mücadele, düzensiz göç, ulaşım yollarının güçlendirilmesi, ticaretin artırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasını da görüşme imkanımız oldu. Yine terörle mücadele konusunda, özellikle FETÖ ile mücadele noktasında bize verdikleri güçlü destek noktasında hem Afganistan hem de Pakistan'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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