Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara yönelik bakanlık faaliyetlerini tanıtan video paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara yönelik bakanlık faaliyetlerini tanıtan video paylaşımı

26.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:06
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara yönelik bakanlık faaliyetlerini tanıtan video paylaşımı

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanlığının faaliyetlerini tanıtan bir video paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanlığının faaliyetlerini tanıtan bir video paylaştı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığın faaliyetlerine yer verilen video için "Dünyanın her yerinde Güçlü Türkiye" notunu düştü.

Paylaşılan videoda, yurt dışı temsilciliklerde vatandaşlara sunulan konsolosluk hizmetleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yürütülen yardım ve faaliyetlere yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Destici Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halis Özkahya Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Tv Ocak Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara yönelik bakanlık faaliyetlerini tanıtan video paylaşımı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 16:07:36. #1.14#
title