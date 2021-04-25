Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a taziye telefonu

Bir son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı telefonla arayarak, babasının vefatından dolayı taziyede bulundu.