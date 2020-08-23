Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan "diplomaside gönül selamı" paylaşımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan "diplomaside gönül selamı" paylaşımı

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla tokalaşma yerine elini göğsüne götürerek verdiği "gönül selamı"nın, yüz yüze yapılan diplomatik görüşmelerde yer bulmasına ilişkin video yayınladı.

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan
23.08.2020 16:03 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:12

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla tokalaşma yerine elini göğsüne götürerek verdiği "gönül selamı"nın, yüz yüze yapılan diplomatik görüşmelerde yer bulmasına ilişkin video yayınladı.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Basın Müşavirliğinin sosyal medya ekibince hazırlanan, son dönemdeki diplomasi trafiğini anlatan videoyu, "Gönül selamı ile tüm dünyayla gönülden gönüle bağ kurduk" notuyla Twitter'dan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında 9 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarda bulunmuştu. Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüşmelerinin ardından tokalaşma yerine elini göğsüne götürerek "Korona" demesi üzerine Stoltenberg de elini göğsüne götürerek karşılık vermişti.

Bakan Çavuşoğlu'nun paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlama yönteminin Brüksel'de görülmesinin ardından tüm dünyada uygulanmaya başladığı vurgulandı.

Erdoğan'ın 18 Mart'ta dile getirdiği, "Salgın tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar sevgimizi yüreğimizle göstermekle ve dilimizle ifade etmekle yetineceğiz. Onun için, gönül selamı." sözlerinin bulunduğu videoda, son dönemde gerçekleştirilen diplomatik görüşmelerde gönül selamı veren yabancı cumhurbaşkanlarının, başbakan ve dışişleri bakanlarının görüntü ve fotoğrafları da yer aldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Ekonomi
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek Ekonomi
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Güncel
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu 3. Sayfa
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu 3. Sayfa
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor
Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ozan Güven Cüneyt Arkın Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Eddie Newton Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Kaza Dereli Giresun
Şu an buradasınız: Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan "diplomaside gönül selamı" paylaşımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 16:41:44. #1.15#
title