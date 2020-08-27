Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Christchurch davası kararına yönelik paylaşım
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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Christchurch davası kararına yönelik paylaşım

Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da 51 Müslüman'ın vahşice katledildiği Christchurch terör saldırısı davasında alınan karara ilişkin bir paylaşım yaptı.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Christchurch davası kararına yönelik paylaşım
27.08.2020 11:58 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da 51 Müslüman'ın vahşice katledildiği Christchurch terör saldırısı davasında alınan karara ilişkin bir paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 51 Müslüman'ın katledildiği terör saldırısını gerçekleştiren katilin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını Twitter hesabından değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda, "Christchurch'te Zekeriya Tuyan dahil 51 kardeşimizi katleden terörist Yeni Zelanda'daki en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Bu hain saldırıda ölenleri rahmetle anıyorum. Tüm insanlığa tehdit olan İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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