Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanı Kurz'a sert tepki
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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanı Kurz'a sert tepki

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un "Erdoğan, Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullanıyor" sözlerine sert tepki gösterdi.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Avusturya Başbakanı Kurz'a sert tepki
05.09.2020 23:14 | Son Güncelleme: 05.09.2020 23:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un "Erdoğan, Avrupa'daki Türkleri kendi amaçları için kullanıyor" sözlerine sert tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz'un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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