Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
17.09.2020 19:16 | Son Güncelleme: 17.09.2020 19:22

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmüştür" denildi. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

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