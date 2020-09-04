Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
04.09.2020 17:52 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:57

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alındı" denildi.

ANKARA, -


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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