Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Gelen son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alındı" denildi. ANKARA, -

Kaynak: DHA