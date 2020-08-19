Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefonda görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi.
19.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, telefonda görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusunu değerlendirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.
Kaynaklar, görüşmede, Doğu Akdeniz konusunun ele alındığını kaydetti.
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Kaynak: AA