Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'na, Sırp mevkidaşından geçmiş olsun telefonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurdun çeşitli yerlerindeki yangınlar nedeniyle kendisini arayan Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile görüştü.