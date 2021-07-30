Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'na, Sırp mevkidaşından geçmiş olsun telefonu
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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'na, Sırp mevkidaşından geçmiş olsun telefonu

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'na, Sırp mevkidaşından geçmiş olsun telefonu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurdun çeşitli yerlerindeki yangınlar nedeniyle kendisini arayan Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurdun çeşitli yerlerindeki yangınlar nedeniyle kendisini arayan Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç bugün Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız için taziyelerini iletmiştir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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