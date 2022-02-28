Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız - Haberler

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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız

Son dakika gelişmesine göre - Bakan Çavuşoğlu: "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı.

- Bakan Çavuşoğlu: "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk."

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Güncel, Haberler

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