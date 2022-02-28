Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız

- Bakan Çavuşoğlu: "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö'yü uygulayıp uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk."

İhlas Haber Ajansı - Güncel