Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu: "Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor. Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu: "Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor.

Bakan Çavuşoğlu: "Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor. Yunanistan diyalogdan yana değil. Avrupa ülkeleri de artık çok sıkıldı"

-"Bizim (Doğu Akdeniz'deki) tatbikatımız NATO kuralları çerçevesinde yapılıyor."

-"Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var."

-"Ayasofya'nın kültür mirası yok ediliyor diyor, İstanbul'un fethinden bu yana korundu ise şimdi de korunur. Kim korudu, ecdadımız korudu, biz koruduk. UNESCO da takip ediyor. Biz şeffaf davranıyoruz"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yla Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kaynak: İHA