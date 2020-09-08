Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu: "Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor.
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu: "Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor.
Bakan Çavuşoğlu: "Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor. Yunanistan diyalogdan yana değil. Avrupa ülkeleri de artık çok sıkıldı"
-"Bizim (Doğu Akdeniz'deki) tatbikatımız NATO kuralları çerçevesinde yapılıyor."
-"Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var."
-"Ayasofya'nın kültür mirası yok ediliyor diyor, İstanbul'un fethinden bu yana korundu ise şimdi de korunur. Kim korudu, ecdadımız korudu, biz koruduk. UNESCO da takip ediyor. Biz şeffaf davranıyoruz"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yla Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
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Kaynak: İHA