Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşının taziyesini kabul etti

Son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşının taziyesini kabul ettiDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler için telefonla arayan Libya Dışişleri Bakanı Taher Siyala'nın taziye dileklerini kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşının taziyesini kabul etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerler için telefonla arayan Libya Dışişleri Bakanı Taher Siyala'nın taziye dileklerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Taher Siyala ile telefonda görüştü. Siyala, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması nedeniyle şehit olan askerler için taziye dileklerini iletti.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı