Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Kazakistan'ın gücüne ve sağduyusuna güveniyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Kardeş Kazakistan'ın gücüne, basiretine ve sağduyusuna güveniyoruz" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında, Kazakistan'daki gelişmeleri ele almak için olağanüstü toplandı. Üye ve gözlemci ülkelerin katılımıyla ve videokonferans yöntemiyle yapılan toplantının açılış konuşmasında Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan'daki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirterek, "Türk dünyası, büyük bir aile ve bu vücudun organları gibi birbirimize bağlıyız. Bir yeri ağrıdığında tüm vücudun bundan muzdarip olması gibi biz de millet olarak Kazakistan'daki gelişmelerden büyük üzüntü duyduk" dedi.

Ayrıca Kazakistan'ın bağımsızlığından bu yana hep dengeli ve başarılı dış politika izlediğini belirten Bakan Çavuşoğlu "İçinden geçilmekte olan bu krizin de Kazakistan'ın egemenliğine, bütünlüğüne, istikrarına ve dengeli dış politikasına zarar vermeyeceğine inanıyoruz çünkü biz kardeş Kazakistan'ın gücüne, basiretine ve sağduyusuna güveniyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Son Dakika Haberleri

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