Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
11.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:13
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıKatar, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Katar, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı