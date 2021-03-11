Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
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Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

11.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:13

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıKatar, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Katar, (DHA)- Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberleri: Bakan Çavuşoğlu, Katar'da Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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