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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gidiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Katar'a gidiyor

Gelen son dakika haberlerine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani ile bir araya gelecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani ile bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın Dışişleri Bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı Sayın Bakanımız ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani başkanlığındaki Türk ve Katar heyetleri arasında 6 Aralık 2021 tarihinde Doha'da gerçekleştirilecektir. Toplantıda, Katar'la halihazırda mükemmel seviyede bulunan ikili ilişkilerimizin daha da ileriye taşınmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek, Yüksek Stratejik Komite kapsamında bugüne kadar imzalanan anlaşmaların uygulama durumu gözden geçirilecek, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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