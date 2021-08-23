Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü

Son dakika haberi... - Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile bir araya geldi.