Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... - Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü

KİEV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katıldı. Bakan Çavuşoğlu buradaki temasları kapsamında Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile bir araya geldi.

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Buğra Kavuncu Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Adem Murat Yücel
Magazin Tarkan Haluk Levent Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Gervinho Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 14:08:08. #1.16#

title