Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da ikili temaslarda bulundu

Son dakika haberlerine göre DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar toplantıları için İtalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili temaslarda bulundu.