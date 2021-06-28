Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da ikili temaslarda bulundu
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Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da ikili temaslarda bulundu

Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da ikili temaslarda bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberlerine göre DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar toplantıları için İtalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili temaslarda bulundu.

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar toplantıları için İtalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili temaslarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu görüşmelere dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtalya'daki temaslarımızı Lübnan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Zeina Akar, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le yaptığımız görüşmelerle sürdürdük" ifadelerini kullandı.


Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da ikili temaslarda bulundu
Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da ikili temaslarda bulundu
Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, İtalya'da ikili temaslarda bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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