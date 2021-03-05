Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü
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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü

05.03.2021 12:34 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:38
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşı Linde ile görüştü

Son dakika politika haberi: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüşmüştür. Linde, kazada şehit olan askerlerimiz için taziyelerini iletti, AGİT Dönem Başkanı olarak yürütme kurulu konusunda görüş alışverişinde bulundu" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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