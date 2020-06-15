Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Son dakika güncel haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)
15.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

İki mevkidaş, toplantının başında, Türkiye ve İran arasında "Diplomatik ve Konsüler Misyonların Taşınmazları Hakkında Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

Çavuşoğlu, imzalanan mutabakat zaptıyla, her iki ülkenin de bundan sonra vatandaşlarına daha iyi hizmet verme imkanına sahip olacağını belirterek, iş birliği için mevkidaşına teşekkür etti.

"Libya'da kalıcı ateşkes için Rusya ile çalışmaya devam ediyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin Türkiye ziyaretinin ertelenmesine ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Rusya ile daha önce de Libya'da ateşkes için birlikte çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bu süreçte de yine, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Libya'da kalıcı bir ateşkes tesis edilmesi için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldılar." dedi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Dışişleri, savunma bakanları ve istihbaratlar olarak bizlerin de bir araya gelerek bu konuda çalışma yapmamızı talimatlandırdılar. Bu doğrultuda biz de Rusya ile temasa geçtik. Önce, bakan yardımcısı ve uzman düzeyde, teknik düzeyde toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantılarda gördük ki, temel prensipler konusunda hiçbir görüş ayrılığımız yok Rusya ile. Ama burada, özellikle ateşkesin kalıcı olması için, ayrıca ateşkes sonrasında atılacak adımların modalitelerinin detaylı bir şekilde belirlenmesi için görüşmelere teknik düzeyde devam edilmesinin daha faydalı olacağına karar verdik."

Çavuşoğlu, bu görüşmelerin sadece Türkiye ile Rusya arasında devam etmesinin değil, özellikle Libya'yı yönetenlerin ne dediğinin önemli olduğunu belirterek, "Libya'da ateşkes olduğu zaman tabii bu tek taraflı bir şey olmaz. Çatışan taraflar var. Bunun içinde kabileler, farklı görüşler, farklı tutumlar var. Oturup da tarih ve diğer konularda Türkiye ile Rusya'nın, hiç müzakere etmeden ya da Libyalıların, özellikle meşru yönetimin olurunu almadan karar vermesi gerçekçi olmayabiliyor, uygulaması bakımından. Bunu geçmişte gördük mü, evet gördük." ifadesini kullandı.

"Ruslarla görüşmelerimizde temel prensipler konusunda herhangi bir sıkıntı yok"

Daha önce Erdoğan ve Putin'in vardığı mutabakat doğrultusunda Libya'daki tarafların Moskova'ya davet edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Orada meşru yönetim, (Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac) Serrac bu ateşkes belgesini imzaladı, ama (Libya'nın doğusundaki gayrı meşru silahlı güçlerin lideri Halife) Hafter imzalamadı." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin de desteğiyle daha sonra Berlin Konferansı'nın düzenlendiğini, ancak Hafter'in oradan çıkan ortak açıklamaya da desteklemediğini ve saldırganlığını artırdığını, kaybetmeye başladığında ise ülke yönetimine el koyduğunu iddia ettiğini vurguladı.

Bu nedenlerle, Libya konusunda ortaya konulan tüm bu çabaların sonuçsuz kaldığını hatırlatan Çavuşoğlu, Rus heyetin Türkiye'ye yapacağı ziyaretin ertelenmesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla, temel prensipler konusunda Ruslarla görüşmelerimizde herhangi bir sıkıntı yok. 'Şu sebepten bu sebepten masa sallandı' diye bir şey yok. Ama bu sefer, kalıcı bir ateşkes ve Libya'yı siyasi sürece götürebilecek bir süreç, bunun da detaylarını biraz daha konuşmamız lazım. Bunlar netleştikten sonra bakanlar düzeyinde bir araya gelip ortak bir belgeyi imzalamamız lazım ya da ortak bir belgeyi açıklamamız gerekiyor. O nedenle teknik düzeyde biraz daha hem kendi aramızda hem de Libyalılarla görüşme konusunda hemfikir kaldık."

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile dün iki kez telefonda görüştüğünü belirterek, "Bu erteleme kararını da birlikte aldık. Önümüzdeki süreçte yine, bunlar netleşince bir araya gelme konusunda teyitleştik. Bunun başka bir yere çekilmesine gerek yok. Bunun Suriye ile, İdlib ile hiçbir ilgisi yok." dedi.

Türkiye ve Rusya'nın Libya konusunda farklı görüşlerde olduğunu ancak temel prensipler konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını işaret eden Çavuşoğlu, "Ateşkes konusunda çok farklı görüşler ortaya çıktı ya da kriz çıktı da o yüzden (Rus heyetin Türkiye ziyareti) ertelendi gibi değerlendirmeler yapılmasın. Bu doğru değil." ifadesini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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