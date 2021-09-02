Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi
Son dakika politika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı