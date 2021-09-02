Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi
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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşının yüzüne açıkça söyledi: 'Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz
Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşının yüzüne açıkça söyledi: 'Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz

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