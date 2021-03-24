Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile görüştü
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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile görüştü

24.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:46
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ile görüştü

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Toplantının ikinci gün oturumuna katılan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Yukarı Karabağ, Afganistan, Kıbrıs ve Libya konularının ele alındığı bildirildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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