Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu: "Haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"
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Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu: "Haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız"

Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu: 'Haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüzbinlerce Filistinlinin vatanlarından sürüldüğü Nakba felaketinin 73. yıldönümünde Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor. Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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