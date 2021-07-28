Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Son dakika haberler: DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun bugün Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı