Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, eski Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas'la görüştü
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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, eski Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas'la görüştü

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ülkenin eski Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'la bir araya geldi.

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, eski Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas'la görüştü
17.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:33

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ülkenin eski Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'la bir araya geldi.

Dişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yemin törenine katılmak üzere geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Abinader tarafından kabul edildi. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, Abinader'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve Türkiye'ye davetini ilettiğini ifade etti. Görüşmede iki ülke arasındaki turizm ve altyapı imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Abinader'in döneminde dostane ilişkilerimiz daha da gelişecek" dedi.

Çavuşoğlu daha sonra Dominik Cumhuriyeti'nin eski Dışişleri Bakanı Miguel Vargas'la bir arya geldi. Bakan Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin paylaşımında ise "Dominik Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı dostum Miguel Vargas'a salgın sürecinde vatandaşlarımızın tahliyesindeki yardımları ve görev süresi boyunca sergilediği iş birliği için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - SANTO DOMINGO

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Kaynak: İHA

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