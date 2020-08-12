Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'la görüştü
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Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'la görüştü

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin eski Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'la bir araya geldi.

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'la görüştü
12.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin eski Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'la bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Dostum'un Bakanlıkta yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da barışın sağlanması için ortaya konan uluslararası çabalarda oynadığı öncü rol dile getirildi.

Görüşmede Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların sonlanması için tarihi bir fırsat olarak gördüğü Afganlar arası barış ve uzlaşı sürecine de aynı şekilde katkı vermeye hazır olduğunu belirtti.

Barış görüşmelerine zemin hazırlaması bakımından Afgan hükümetinin 5 bin Taliban mahkumu serbest bırakmasının müzakereler öncesinde güven artırıcı bir önlem olarak olumlu karşılandığını vurgulayan Çavuşoğlu, ilk turu Doha'da düzenlenmesi öngörülen Afganlar arası görüşmelerin sonraki turlarından birine Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da kaydetti.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda da "Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum'la verimli bir görüşme yaptık. Barış ve uzlaşı sürecinde Afgan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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