Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile Filistin'de yaşanan son gelişmeleri telefonda görüştü
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Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile Filistin'de yaşanan son gelişmeleri telefonda görüştü

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile Filistin'de yaşanan son gelişmeleri telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ile bu konuda uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 122 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 900'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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