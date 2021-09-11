Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Eskişehir'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Eskişehir'de

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Eskişehir'de

Eskişehir'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, programına Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret ederek başladı.

Eskişehir'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, programına Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret ederek başladı.

Çavuşoğlu'nu, Vali Erol Ayyıldız ile birlikte Eskişehir Ak Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak karşıladı. Karşılama esnasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Eskişehir Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı arasında geçen esprili diyaloglar dikkat çekti. Gerçekleşen ziyaret esnasında Bakan Çavuşoğlu, Eskişehir Valiliği'nde hatıra defterini imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu, Cuma namazı kılmak için heyet ile birlikte Reşadiye Camii'ne gitti. Çavuşoğlu, Cuma namazından sonra çevre esnafları ziyaret edecek. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Bakan Koca: '(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.

Son dakika haber | Bakan Koca: "(Kovid-19) Eğer aşılanma bu düzeyde yapılmamış olsaydı, şu an vaka sayımız en az 4-5 kat, hastane yükümüz de bir o kadar artmış olacaktı.

 Bakan Koca: '(Kovid-19) Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller.'

Bakan Koca: "(Kovid-19) Şu an toplumda yüzde 90'ın üzerinde Delta varyantı var. mu varyantı 2 vaka var. Bu 2 vaka da İstanbul'da, aşılı değiller."

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ali Erbaş Hulusi Akar Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Ferhan Şensoy
Spor Okay Yokuşlu Max Meyer Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Eskişehir'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 01:44:27. #1.17#