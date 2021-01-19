Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'e gidiyor
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Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'e gidiyor

19.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:12
Son dakika haber | Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'e gidiyor

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'e gidiyorDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Ocak tarihlerinde Brüksel'i ziyaret ederek, AB Konseyi, AB Komisyonu üst düzey yetkilileri ve Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleriyle temaslarda bulunacak.

Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'e gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Ocak tarihlerinde Brüksel'i ziyaret ederek, AB Konseyi, AB Komisyonu üst düzey yetkilileri ve Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleriyle temaslarda bulunacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Sophie Wilmes ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de bir araya gelerek ikili ve çok taraflı ilişkileri ele alacaktır. Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutları ve üyelik sürecimiz ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması beklenen Brüksel görüşmelerinde, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündem üzerinden ilerleme sağlanmasına ilişkin beklentilerimiz aktarılacaktır" denildi.

ANKARA,

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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