Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü
Son dakika haber... - Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir görüşme gerçekleştirdi.
- Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiren BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, Bakan Çavuşoğlu ile görüştü. Yapılan görüşmelerde göç ve mülteci konuları tüm boyutlarıyla ele alındı. Grandi'nin Ankara dışında Şanlıurfa ve Gaziantep'te incelemeler yapması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli