Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü

Son dakika haber... - Bakan Çavuşoğlu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile bir görüşme gerçekleştirdi.