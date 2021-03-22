Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute'yi kabul etti
22.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:10
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Jane Holl Lute'yi karşılaması -Görüşmeden detay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'yi kabul etti.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Jane Holl Lute'yi karşılaması
-Görüşmeden detay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'yi kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı