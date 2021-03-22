Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute'yi kabul etti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute'yi kabul etti

22.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:10

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Jane Holl Lute'yi karşılaması -Görüşmeden detay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'yi kabul etti.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Jane Holl Lute'yi karşılaması

-Görüşmeden detay Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'yi kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute'yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute'yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute'yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute'yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute'yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Temsilcisi Lute'yi kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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