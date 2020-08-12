Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'la görüştü
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'la bir araya geldi.
12.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:03
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır'la bir araya geldi.
Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'la, görevi devralmak için New York'a yapacağı seyahatten önce bir araya gelerek Genel Kurul hazırlıklarını görüştüklerini kaydetti.
Çavuşoğlu mesajında, "Volkan ağabeyin tecrübesiyle BM'de fark yaratacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA