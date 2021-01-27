Son dakika haberi | Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonla görüştü. Bayramov, Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin Bakü'ye nakli konusunda teşekkür etti. Bu vesileyle, bölgedeki son gelişmeler de ele alındı" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı