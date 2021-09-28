Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel'i kabul etti
Son dakika haberlerine göre Dıişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel ve beraberindeki heyet Kabulden detay Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel'i kabul ettiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi...
Dıişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel ve beraberindeki heyet
Kabulden detay Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel'i kabul etti
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel'i kabul etti.