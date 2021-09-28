Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel'i kabul etti - Haberler
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Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel'i kabul etti

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Dıişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel ve beraberindeki heyet Kabulden detay Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel'i kabul ettiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi...

Dıişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulü

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel ve beraberindeki heyet

Kabulden detay Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel'i kabul etti

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel'i kabul etti.

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel'i kabul etti

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel'i kabul etti

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel'i kabul etti

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel'i kabul etti
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ???Guvernörü Rolf Wenzel'i kabul etti - Haberler
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