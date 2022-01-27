Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: "Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan da katılacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ermenistan Dışişleri Bakanı (Ararat Mirzoyan) ve yine Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ı davet ettik. Paşinyan en son Antalya Diplomasi Forumu'na katılabileceklerini söylediler. Memnun oluruz. Çünkü Azerbaycan da geliyor, Azerbaycan da düşüncelerini söylesin. Aynı şekilde Ermenistan da söylesin. Bu güven artırıcı adımların bir parçası olur" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurt Dışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakanlığın Fatih Rüştü Zorlu Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte karşılıklı büyükelçilik açma konusunda bir karar aldık. Daha önceki prensip kararımızı teyit ettik. Bizim tarafımızda gerekli çalışmalar başlatıldı. Ortak Afrika Cumhuriyeti Ankara'da büyükelçilik açarsa da her türlü desteği vereceğimizi kendilerine söyledik" açıklamasında bulundu.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kalkınma çabalarına ve istikrarına destek verdiklerinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Aslında her bakımdan zengin bir ülke. Geçmişte sömürgecilikten etkilenmiş bir ülke. Bugün kendi zenginliklerini kullanmasına da izin verilmediğini görüyoruz. Geçmişte maalesef acılar çeken, ayaklanma dahil dışarıdan destekli birçok istikrarsızlıkla mücadele eden bir ülke olmuştur. Biz bunların geride bırakılması, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin her alanda kalkınması için Türkiye olarak özellikle Afrika'ya elimizden gelen desteği vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye olarak Afrika kıtasındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesini ve barışçıl yolla çözüşmesini desteklediklerini kaydeden Çavuşoğlu, özellikle eğitim dahil güvenlik alanında da tecrübe paylaşımı gerçekleştirileceğini açıkladı.

FETÖ ile mücadele konusunda Orta Afrika Cumhuriyeti'ne teşekkür eden Çavuşoğlu, "Başta Afrika olmak üzere FETÖ'nün bulundukları ülkelere nasıl tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Birçok Afrika ülkesi de bunu görmeye başladı. Alınan tedbirler sadece bizim için değil Afrika ülkeleri için de faydalıdır" diye konuştu.

Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme süreci hakkında gelen soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Ermenistan'la başlattığımız Azerbaycan'ın desteklediği normalleşeme süreci güven artırıcı adımlarla devam ediyor. Özel temsilcilerimiz ilk toplantısını yüz yüze ilk toplantı gerçekleştirildi. Doğrudan bir araya geldiler" ifadelerine yer verdi.

Ermenistan ile uçuşların Şubat ayı itibarıyla başlayacağını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bundan sonra atılacak adımları da ilk tanışma toplantısından sonra özel temsilcilerimiz görüşecek. Diğer taraftan Antalya Diplomasi Formuna herkesi davet ettiğimizi söylemiştik. Afrika'dan da çok ciddi katılım var. Şu ana kadar 45 Dışişleri Bakanı artı devlet bakanı 50 bakan katılımını teyit etti. 30 tane uluslararası örgütün temsilcisi dahil çok ciddi bir katılım var" dedi.

"Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan da katılacak"

Birincisi gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nun çok başarılı geçtiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ermenistan Dışişleri Bakanı (Ararat Mirzoyan) ve yine Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ı davet ettik. Paşinyan en son Antalya Diplomasi Forumu'na katılabileceklerini söylediler. Memnun oluruz. Çünkü Azerbaycan da geliyor, Azerbaycan da düşüncelerini söylesin. Aynı şekilde Ermenistan da söylesin. Bu güven artırıcı adımların bir parçası olur" açıklamasında bulundu.

"Bizim arzumuz bu diyaloğun devam etmesi"

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliği de değerlendiren Çavuşoğlu, "Rusya Federasyonu ile NATO arasındaki ve yine Rusya Federasyonu ile ABD arasındaki diyaloğun devam etmesin istedik. Rusya yazılı bir şekilde güvenlik endişeleriyle ilgili düşüncülerini ya da taleplerini ABD ile paylaştı. Şimdi hem ABD hem NATO bizim de katkılarımızla cevaplarını Rusya'ya ilettiler. Bizim arzumuz bu diyaloğun devam etmesi. Bir, iki görüşmeyle bu sorunlar çözülmez" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, ikili düzeydeki temasların son bir yıl içerisinde yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi mekanizmamız var. Bu toplantılar bir sene Türkiye'de oluyor diğer sene o ülkelerde oluyor. Ukrayna ile olan zirvemiz orada gerçekleşecek. Rusya ile gerçekleşecek zirvenin ev sahipliğini biz yapacağız. Bu toplantıyı gerçekleştirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Putin'i Türkiye'ye davet etti" şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika