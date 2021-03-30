Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Tacikistan'daki ikili temasları kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi. - DUŞANBE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Özlem Zengin Ali İhsan Su Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Merve Boluğur Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 11:06:41. #1.14#
title