Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Tacikistan'daki ikili temasları kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi. - DUŞANBE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı