Son dakika! Bakan Çavuşoğlu, ABD Özel Temsilcisi Halilzad ile bir araya geldi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Çavuşoğlu, ABD Özel Temsilcisi Halilzad ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanının Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile bir araya geldi.