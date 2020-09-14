Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdi.
14.09.2020 22:04 | Son Güncelleme: 14.09.2020 22:22
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularının ele aldındığı öğrenildi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA