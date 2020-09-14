Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü
14.09.2020 22:04 | Son Güncelleme: 14.09.2020 22:22

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularının ele aldındığı öğrenildi. 

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Erol Evgin Deniz Seki Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Çocuk Aydın Milli Antalya
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 22:22:34. #1.14#
title