Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularının ele aldındığı öğrenildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA